Liban. Media: Wojskowi zdradzili tajemnice

Według międzynarodowego raportu wywiadowczego, do którego dotarł "Times", kilkudziesięciu oficerów przekazywało informacje Hezbollahowi, ostrzegając go z wyprzedzeniem o nalotach lub patrolach . Dzięki temu terrorystom udało się ewakuować zagrożoną broń i utrzymać się na terenie, z którego mieli się wycofać.

Gorąco na Bliskim Wschodzie. Hezbollah wzywa do konfrontacji

W listopadzie 2024 roku USA i Francja wynegocjowały zawieszenie broni . Zgodnie z nim Hezbollah miał opuścić tereny znajdujące się na południu kraju między granicą Izraela a rzeką Litani. Władzę na tym obszarze przejąć miała libańska armia wraz z siłami pokojowymi ONZ, a wojska izraelskie miały wycofać się z niego do ostatniej niedzieli. Jednak siły Izraela oświadczyły, że pozostaną na miejscu, dopóki zawieszenie broni nie zostanie "w pełni wyegzekwowane przez Liban". W niedzielę wieczorem Biały Dom poinformował o przedłużeniu terminu wycofania się Izraela z południowego Libanu do 18 lutego.

Jak twierdzi portal "Times of Israel", Hezbollah nie chce przedłużenia rozejmu i wzywa mieszkańców południowego Libanu do konfrontacji z izraelską armią. Do pierwszej z nich doszło w niedzielę, gdy setki Libańczyków - niektórzy z transparentami Hezbollahu - ruszyły na izraelskich żołnierzy, ignorując ich strzały ostrzegawcze i wezwania do przerwania pochodu. Jak podał libański resort zdrowia, w izraelskim ostrzale zginęły 22 osoby.