Ze stolicy Sudanu ewakuowano nie tylko cały personel amerykański, liczący blisko 100 osób, ale też niewielką liczbę dyplomatów z innych państw. Misja rozpoczęła się w sobotę po południu, gdy samoloty sił zbrojnych USA, w tym trzy śmigłowce MH-47 Chinook, wystartowały z amerykańskiej bazy w Dżibuti, następnie zatrzymały się w Etiopii, aby zatankować paliwo, po czym przez trzy godziny leciały w kierunku Chartumu. Po trwającej około godzinę operacji ewakuacyjnej samoloty opuściły Sudan, nie narażając się przy tym na ryzyko ostrzału - relacjonował Reuters, powołując się na przedstawicieli amerykańskiej armii.

Pierwszą dużą operację ewakuacji ludności cywilnej ogłosiła w sobotę Arabia Saudyjska, która repatriowała 91 swoich obywateli i 66 obywateli innych krajów. Podjęcie podobnych kroków rozważają też m.in. Unia Europejska, Japonia i Korea Południowa.

Wojna domowa w Sudanie: Kraj w ogniu

Konflikt pomiędzy sudańską armią i paramilitarnymi Siłami Szybkiego Wsparcia (RSF) wybuchł 15 kwietnia. W ramach proponowanych przez rząd zmian RSF miały zostać wcielone do regularnych sił zbrojnych. Generałowie nie mogli jednak zgodzić się co do terminu, w jakim miałoby to nastąpić, a polityczny spór przerodził się w wojnę domową.

Według najnowszych szacunków Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), w Sudanie zginęło w ciągu ostatniego tygodnia co najmniej 413 osób, a 3551 zostało rannych. W kraju wyczerpują się zapasy żywności i wody - informują media.

W Sudanie utknęły tysiące obcokrajowców, w tym dyplomaci i pracownicy organizacji humanitarnych. Kolejne kraje podejmują operacje ewakuacyjne, prowadzone zarówno ze stolicy kraju, Chartumu, jak i Port Sudan, położonego nad Morzem Czerwonym portu.