Rosjanie sięgają po nową taktykę. "Chcą wykorzystać wszystkie możliwości"

Rosjanie usiłują ominąć pozycje sił ukraińskich w rejonie Torećka w obwodzie donieckim, wykorzystując do tego przejścia podziemne. Jak zwraca uwagę rzecznik operacyjno-strategicznej grupy ukraińskiej "Chortyca", jest to nowa taktyka sił rosyjskich. - To dla nich priorytet, Rosjanie starają się wykorzystać wszystkie możliwości, aby ominąć wojska ukraińskie - zaznaczał.