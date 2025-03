Donald Tusk zwrócił się do Donalda Trumpa. Opublikował nagranie

- Dla nas kwestia sojuszy, bezpieczeństwa, współpracy polsko-amerykańskiej, stabilności NATO - to wszystko nie jest abstrakcja, dla nas to są sprawy ważne. Ilustrujemy nasze zaangażowanie w te sprawy miliardami dolarów czy euro, które inwestujemy w nasze bezpieczeństwo. Pokazujemy od lat - a w ostatnich miesiącach szczególnie intensywnie, że jesteśmy sojusznikiem lojalnym i stabilnym. Niezależnie od politycznych turbulencji Polska będzie państwem, które szanuje sojusze i respektuje wszystkie umowy - zapewnił premier.

- Jeżeli zobowiązujemy się do inwestowania gigantycznych pieniędzy - naszych pieniędzy, pieniędzy Polaków - w bezpieczeństwo - to robimy to dlatego, że wiemy, że chodzi tu o bezpieczeństwo całego zachodu, całego paktu północnoatlantyckiego . Niech polska lojalność będzie przykładem dla wszystkim, po obu stronach Atlantyku - dodał Tusk.

Wśród najważniejszych eksporterów samochodów do USA są kraje UE , a wśród nich zwłaszcza Niemcy, Słowacja, Włochy i Szwecja. Według niemieckiego urzędu statystycznego Destatis w 2024 roku Niemcy wyeksportowały 3,4 mln nowych samochodów o wartości 135 mld euro, z czego do USA wyeksportowano blisko 450 tys.

Sprawę skomentował wtedy również Donald Tusk. - Wiadomo, że będzie to miało wpływ na gospodarkę europejską. Nie jesteśmy bezpośrednio dotknięci tymi cłami, bo nie jesteśmy producentami samochodów na taką skalę, by miało to znaczenie, ale jesteśmy podwykonawcami dla wielu fabryk ulokowanych w Europie, więc może to mieć wpływ na ich kondycję - powiedział.