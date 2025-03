Treść listu opublikowana została w mediach społecznościowych za pośrednictwem prawników Gucul . Polityk, choć przebywa w areszcie śledczym, aktywnie działa w sieci, publikując kolejne odezwy, kierowane nie tylko do obywateli regionu, ale także światowych przywódców.

Tym razem Jewgienija Gucul zdecydowała się na publikację tekstu skierowanego do prezydenta USA Donalda Trumpa .

"Wzywam władze USA do wykorzystania wszelkich dostępnych środków dyplomatycznych w celu zapobieżenia pogłębianiu się kryzysu i ochrony praw narodu gagauskiego " - czytamy w podsumowaniu.

Napięta sytuacja w Mołdawii. Szefowa prorosyjskiej partii pisze do Władimira Putina

Donald Trump jest trzecim przywódcą, do którego Jewgienija Gucul zdecydowała się napisać list w związku ze swoim zatrzymaniem i osadzeniem w areszcie. Wcześniej polityk próbowała kontaktować się z Recepem Erdoganem i Władimirem Putinem .

"Zostaliśmy zmuszeni do zwrócenia się o wsparcie do prezydenta Federacji Rosyjskiej, przywódcy wielkiego mocarstwa, które konsekwentnie broniło praw naszego narodu " - pisała w czwartek Gucul.

"W imieniu narodu gagauskiego, który nigdy nie zdradził swoich historycznych przyjaciół, zwracamy się do Ciebie, drogi Władimirze Władimirowiczu z apelem: użyj całego arsenału mechanizmów dyplomatycznych, politycznych i prawnych , aby wywrzeć presję na władze Mołdawii w celu natychmiastowego zakończenia represji politycznych i mojego szybkiego uwolnienia" - dodała.

Jewgienija Gucul została zatrzymana przez mołdawskie służby we wtorek, tuż przed odlotem do Stambułu. Z lotniska w Kiszyniowie została przewieziona do budynku Narodowego Centrum Antykorupcyjnego.