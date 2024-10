- Będę pracował nad utrzymaniem więzi transatlantyckich tak, aby były solidne jak skała i pozostały niewzruszone - przekazał Mark Rutte, który wraz z początkiem października przejął obowiązki sekretarza generalnego NATO. Holender podkreślił, że Ukraina pozostaje na szczycie listy priorytetów Sojuszu, a także zaapelował do państw członkowskich, by zwiększyły swoje wydatki na obronność. Rutte odniósł się również do ataku Izraela na Liban i wyborów w USA.