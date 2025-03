W czwartek prok. Izabela Dołgań-Szymańska poinformowała, że do Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga przekazano postępowanie dotyczące gróźb karalnych kierowanych wobec prokurator Ewy Wrzosek.

W środę Wrzosek podała, że przyznano jej ochronę , o którą wystąpiła w związku z niezliczoną liczbą kierowanych wobec niej gróźb karalnych. - I nawoływania do popełnienia przestępstw na moją szkodę, w tym niewyobrażalnej kampanii hejtu i nienawiści, inspirowanej przez osoby publiczne i polityków - dodała Wrzosek.

Zanim prokurator Ewa Wrzosek wyszła do zgromadzonych, kamera TVP uchwyciła fragment rozmów między niektórymi prawicowymi politykami.

- Ja ją pchnę, no co ty - stwierdził Jacek Ozdoba. Z jego strony padły także niecenzuralne słowa. - Nie no, ale delikatnie - odparł Marek Suski.