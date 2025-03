Wołodymyr Zełenski podczas czwartkowej konferencji prasowej w Oslo podkreślił, że Kijów - po rozmowach pokojowych - chce sprawować nad nią kontrolę. - Wszystkie elektrownie jądrowe należą do narodu Ukrainy. To państwowe elektrownie jądrowe. To nie jest nasza prywatna własność - zaznaczył.