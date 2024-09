Mobilność wojsk jest warunkiem koniecznym dla powodzenia operacji - uważa gen. Alexander Sollfrank, szef Połączonego Dowództwa Wspracia (JSEC) NATO. W ten sposób odnosi się on do sytuacji obrony krajów bałtyckich NATO przed ewentualną rosyjską agresją. Jak wskazuje, same wojska sojusznicze stacjonujące na Litwie, Łotwie i w Estonii to za mało, by móc odperzeć agresora. Jeśli nie powstaną autostrady i szybka kolej, może dojść do swoistego wyścigu na czas.