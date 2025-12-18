Miał stać za atakiem na Nord Stream. Nowe informacje o zatrzymanym Ukraińcu

Serhij K., podejrzany o skoordynowanie ataku na gazociąg Nord Stream, miał należeć do jednostki specjalnej Sił Zbrojnych Ukrainy - przekazał niemiecki "Der Spiegel". Dziennikarze powołują się na dokument z ukraińskiego resortu obrony. K. został zatrzymany w sierpniu we Włoszech, a w listopadzie wyrażono zgodę na jego ekstradycję do Niemiec.

Niemiecki dziennik ujawnia nowe informacje o podejrzanym o zorganizowanie ataku na Nord Stream
Niemiecki dziennik ujawnia nowe informacje o podejrzanym o zorganizowanie ataku na Nord StreamULI DECK / DPAAFP

Zgodnie z treścią dokumentu Serhij K. służył w jednostce A0987 w randze kapitana od 10 sierpnia 2022 roku do 28 listopada 2023 roku. Jak podaje niemiecka gazeta, A0987 oznacza siły specjalne ukraińskiej armii.

Roman Czerwinski - ówczesny przełożony K. i, jak podaje "Der Spiegel", najważniejsza osoba stojąca za atakami na Nord Stream 1 i Nord Stream 2 - przekazał tygodnikowi, że Serhij K. był w tamtym czasie pod jego dowództwem. - Wykonywał wszystkie zadania naszej jednostki i nie oddalił się z niej bez zezwolenia - dodał.

Kim jest Serhij K.? Ukrainiec miał brać udział w wysadzeniu Nord Stream

Czerwinski nie chciał komentować samego wysadzenia Nord Stream. - Nie mam zezwolenia na składanie oświadczeń dotyczących poszczególnych operacji - powiedział. Zastrzegł przy tym, że gazociąg był uzasadnionym celem z wojskowego punktu widzenia.

49-letni Serhij K., były wojskowy, został aresztowany w sierpniu we Włoszech, gdzie przebywał na wakacjach z rodziną. Twierdzi, że nie miał nic wspólnego z atakiem i że w czasie, gdy do niego doszło, przebywał w Ukrainie.

    Od czasu aresztowania K. przebywał w więzieniu we włoskiej Ferrarze, gdzie w listopadzie przez 11 dni prowadził strajk głodowy. Również w listopadzie włoski Sąd Najwyższy zgodził się na przekazanie go niemieckiemu wymiarowi sprawiedliwości.

    Pod koniec listopada Serhij K. został przekazany stronie niemieckiej i osadzony w areszcie.

    Wysadzenie gazociągów Nord Stream. Nurkowie użyli co najmniej czterech ładunków wybuchowych

    Do zniszczenia trzech z czterech nitek gazociągów Nord Stream 1 i Nord Stream 2, przeznaczonych do transportu gazu ziemnego z Rosji do Niemiec, doszło 26 września 2022 roku na dnie Morza Bałtyckiego.

    Według niemieckiej prokuratury Serhij K. wypłynął jachtem wraz z kilkoma innymi osobami z portu w Rostocku. Łódź mieli wynająć od niemieckiej firmy, posługując się fałszywymi dokumentami tożsamości i korzystając z pomocy pośredników.

    Śledczy podejrzewają, że nurkowie przymocowali do nitek rurociągów co najmniej cztery ładunki wybuchowe, a po akcji zostali odebrani przez kierowcę i przewiezieni do Ukrainy.

