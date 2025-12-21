Spis treści: Dla kogo renta wdowia i ile wynosi? Ważny limit dotyczący renty wdowiej

1 stycznia 2025 roku weszły w życie przepisy dotyczące wypłaty renty rodzinnej z innym świadczeniem (np. emeryturą) w ramach tzw. renty wdowiej. Osoby uprawnione mogły zacząć pobierać połączone świadczenia od 1 lipca 2025 roku.

Dla kogo renta wdowia i ile wynosi?

Renta wdowia, czyli renta rodzinna wypłacana z innym świadczeniem, przysługuje osobom, które spełnią określone warunki. Chodzi tutaj o wymagany wiek - co najmniej 60 lat w przypadku kobiet lub 65 lat w przypadku mężczyzn.

Co więcej, świadczenie może zostać przyznane tylko wtedy, gdy osoba wnioskująca pozostawała ze współmałżonkiem we wspólności małżeńskiej do dnia jego śmierci. Innym koniecznym warunkiem jest również nabycie prawa do renty rodzinnej po zmarłym współmałżonku nie wcześniej niż w dniu ukończenia 55 lat w przypadku kobiet lub 60 lat w przypadku mężczyzn.

Ponadto, prawo do wypłaty świadczeń łącznie z rentą rodzinną ustaje po zawarciu nowego związku małżeńskiego.

Ile wynosi renta wdowia? Osoba wnioskująca może sama wybrać, ponieważ istnieją dwie opcje:

100 proc. renty rodzinnej i 15 proc. własnego świadczenia (na przykład emerytury);

100 proc. własnego świadczenia i 15 proc. renty rodzinnej.

W ustaleniu korzystniejszego wariantu może pomóc specjalny kalkulator dostępny na stronie ZUS-u.

Ważny limit dotyczący renty wdowiej

Bardzo istotną kwestią dotyczącą renty wdowiej jest to, że łączna suma wypłacanych świadczeń nie może przekroczyć trzykrotności emerytury minimalnej. Obecnie kwota najniższej emerytury wynosi 1878,91 zł, wobec czego limit to 5636,73 zł brutto.

Do wspomnianej maksymalnej sumy wypłacanych świadczeń zaliczają się nie tylko świadczenia będące w zbiegu (czyli renta rodzinna i np. emerytura), ale również innego rodzaju dodatki. Mowa tutaj między innymi o dodatku pielęgnacyjnym, dodatku kompensacyjnym, dodatku kombatanckim, świadczeniu uzupełniającym, czy emeryturach i rentach wypłacanych przez instytucje zagraniczne.

W sytuacji, gdy suma wypłacanych świadczeń przekroczy dopuszczalny limit, Zakład Ubezpieczeń Społecznych obniży świadczenia o kwotę przekroczenia. ZUS wyda wówczas decyzję, w której poinformuje świadczeniobiorcę o wspomnianym pomniejszeniu.

A co w sytuacji, gdy własne świadczenie bądź renta rodzinna okaże się wyższe od limitu? W takiej sytuacji ZUS nadal będzie wypłacał jedno z tych świadczeń - wyższe bądź to, które wskaże świadczeniobiorca.

Żurek w "Gościu Wydarzeń": Wielu Polaków jest nabieranych na kryptowaluty Polsat News Polsat News