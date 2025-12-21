- Sprawca próbował uciekać przed funkcjonariuszami. Został zatrzymany około godziny 14.30 po krótkiej obławie. To 26-letni obywatel Polski - powiedział telewizji Polsat News aspirant sztabowy Mariusz Chrzanowski z gdańskiej policji.

- W wyniku zdarzenia został ranny mężczyzna. Poszkodowany trafił do szpitala. O zdarzeniu od razu został poinformowany prokurator - powiedział mundurowy.

Nie jest jasne, w jakim stanie obecnie znajduje się poszkodowany.

Atak nożownika w Gdańsku. Policja ustala szczegóły zdarzenia

- Sprawą zajęli się kryminalni, którzy szczegółowo sprawdzają wszystkie zdobyte informacje, monitoringi oraz rozmawiają z osobami mogącymi mieć przydatne dla sprawy informację - dodał.

- Na tym etapie postępowanie za wcześnie, żeby mówić o motywach sprawcy. Mężczyzna został zatrzymany. Obecnie rozmawiają z nim policjanci - podsumował aspirant sztabowy.

