Atak nożownika w Gdańsku. Jedna osoba ranna
Do ataku nożownika doszło tuż po godz. 13 w Gdańsku przy ul. Strągiewnej. Ranna została jedna osoba. Poszkodowanego przetransportowano do szpitala. - Podejrzewany o atak mężczyzna został już zatrzymany przez policję - przekazała Polsat News KMP w Gdańsku.
- Sprawca próbował uciekać przed funkcjonariuszami. Został zatrzymany około godziny 14.30 po krótkiej obławie. To 26-letni obywatel Polski - powiedział telewizji Polsat News aspirant sztabowy Mariusz Chrzanowski z gdańskiej policji.
- W wyniku zdarzenia został ranny mężczyzna. Poszkodowany trafił do szpitala. O zdarzeniu od razu został poinformowany prokurator - powiedział mundurowy.
Nie jest jasne, w jakim stanie obecnie znajduje się poszkodowany.
Atak nożownika w Gdańsku. Policja ustala szczegóły zdarzenia
- Sprawą zajęli się kryminalni, którzy szczegółowo sprawdzają wszystkie zdobyte informacje, monitoringi oraz rozmawiają z osobami mogącymi mieć przydatne dla sprawy informację - dodał.
- Na tym etapie postępowanie za wcześnie, żeby mówić o motywach sprawcy. Mężczyzna został zatrzymany. Obecnie rozmawiają z nim policjanci - podsumował aspirant sztabowy.