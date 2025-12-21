Atak nożownika w Gdańsku. Jedna osoba ranna

Mateusz Balcerek

Oprac.: Mateusz Balcerek

Do ataku nożownika doszło tuż po godz. 13 w Gdańsku przy ul. Strągiewnej. Ranna została jedna osoba. Poszkodowanego przetransportowano do szpitala. - Podejrzewany o atak mężczyzna został już zatrzymany przez policję - przekazała Polsat News KMP w Gdańsku.

Dwa policyjne radiowozy zaparkowane na ulicy w mieście, w tle budynek biurowy oraz przechodnie, wczesny wieczór lub poranek.
Atak nożownika w GdańskuPolsat News

- Sprawca próbował uciekać przed funkcjonariuszami. Został zatrzymany około godziny 14.30 po krótkiej obławie. To 26-letni obywatel Polski - powiedział telewizji Polsat News aspirant sztabowy Mariusz Chrzanowski z gdańskiej policji.

- W wyniku zdarzenia został ranny mężczyzna. Poszkodowany trafił do szpitala. O zdarzeniu od razu został poinformowany prokurator - powiedział mundurowy.

Nie jest jasne, w jakim stanie obecnie znajduje się poszkodowany.

Zobacz również:

42-latek strzelał do kierowcy samochodu. Kuriozalny powód (zdj. ilustracyjne)
Mazowieckie

Strzelał do kierowcy sąsiedniego samochodu. Kuriozalny powód

Dagmara Pakuła
Dagmara Pakuła

    Atak nożownika w Gdańsku. Policja ustala szczegóły zdarzenia

    - Sprawą zajęli się kryminalni, którzy szczegółowo sprawdzają wszystkie zdobyte informacje, monitoringi oraz rozmawiają z osobami mogącymi mieć przydatne dla sprawy informację - dodał.

    - Na tym etapie postępowanie za wcześnie, żeby mówić o motywach sprawcy. Mężczyzna został zatrzymany. Obecnie rozmawiają z nim policjanci - podsumował aspirant sztabowy.

    Zobacz również:

    Pijany kierowca wjechał w ogrodzenie kościoła. W samym centrum Krakowa
    Małopolskie

    Staranował ogrodzenie kościoła, był pijany. Wypadek w ścisłym centrum Krakowa

    Joanna Mazur
    Joanna Mazur
    "Śniadanie Rymanowskiego": Weta prezydenta Karola NawrockiegoPolsat News

    Najnowsze