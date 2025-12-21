W skrócie Karol Nawrocki stwierdził, że Polacy nie czują się partnerami Ukrainy, co potwierdziło prawie 60% ankietowanych.

Wołodymyr Zełenski zapewniał o wdzięczności Ukrainy wobec Polaków podczas wizyty w Warszawie.

Najwięcej zgody z oceną Nawrockiego wykazali mężczyźni oraz osoby z wykształceniem zawodowym.

Wołodymyr Zełenski przyjechał w ubiegły piątek do Warszawy, gdzie spotkał się m.in. z polskim prezydentem i premierem. Po rozmowie z Karolem Nawrockim zorganizowano konferencję prasową, podczas której wskazano, czego dotyczyła dyskusja głów państw.

Nawrocki stwierdził m.in., że przekazał swojemu ukraińskiemu odpowiednikowi, że według niego Kijów nie okazał odpowiedniej wdzięczności za wsparcie jakiego udzielili mu Polacy. Zełenski podkreślał, że "Ukraina zawsze jest wdzięczna Polsce i zawsze będzie wdzięczna". Słowa podziękowań padały z ust Wołodymyra Zełenskiego wielokrotnie, podczas wszystkich spotkań zorganizowanych w stolicy Polski.

Polacy nie "czują" partnerstwa z Ukrainą? Większość ankietowanych zgadza się z prezydentem

Jeszcze przed przyjazdem Zełenskiego do Warszawy, Karol Nawrocki udzielił wywiadu WP, w którym mówił o wsparciu jakiego Ukrainie udzieliła Polska. - Konflikt trwa blisko cztery lata i mam wrażenie, że my - Polacy - często nie czujemy się w tej relacji jak partnerzy - przekonywał.

W sondażu SW Research dla rp.pl postanowiono zapytać ankietowanych, czy zgadzają się z oceną głowy państwa. Odpowiedzi twierdzącej udzieliło 59,8 proc. osób biorących udział w badaniu.

Słowom prezydenta zaprzeczyło 25 proc. ankietowanych. 15,2 proc. pytanych wskazało natomiast, że nie ma w tej sprawie zdania.

Nawrocki odzwierciedlił nastroje w Polsce? Większość podziela jego zdanie

Badacze przeprowadzający sondaż wskazują, że w kwestii niedostrzegania odpowiedniego partnerstwa między Ukrainą a Polską z Karolem Nawrockim częściej zgadzają się mężczyźni (65 proc.) niż kobiety (57 proc.).

Opinia ta przeważa u osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym (70 proc.), najczęściej zamieszkujący miasta o wielkości od 20 tys. do 99 tys. mieszkańców, w wieku od 25 do 34 lat.

Badanie przeprowadzono w dniach 16-17 grudnia na grupie 800 pełnoletnich internautów.

