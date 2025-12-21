W skrócie Do Polski nadciąga arktyczne powietrze, przynosząc spadek temperatury nawet do -10°C w święta.

Wigilia i Boże Narodzenie upłyną pod znakiem mrozów, natomiast śniegu spodziewać się można dopiero po świętach.

Ocieplenie i opady śniegu przewidywane są po 26 grudnia, a na początku stycznia prognozowane są silniejsze mrozy.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Ci, których dotychczasowa grudniowa pogoda nie skłoniła jeszcze do sięgnięcia po zimowe czapki, szaliki i puchowe kurtki, powinni zacząć wyjmować je z szafy. Dwa pierwsze dni przyszłego tygodnia będą ostatnimi w tym roku, kiedy na termometrach zobaczymy temperatury rzędu 10 stopni.

Synoptycy wskazują, że w kierunku Polski przemieszcza się wyż baryczny, który sprawi, że ciśnienie będzie bardzo wysokie. Co więcej, do kraju nadciąga mroźne powietrze, które odczuwalne będzie przez całą dobę.

Prognoza pogody na święta Bożego Narodzenia. Do Polski nadciąga mroźne powietrze

Tegoroczna Wigilia przywita nas bezchmurnym niebem nad większością kraju, jedynie na południu pojawić może się niewielkie zachmurzenie. W ciągu dnia na termometrach zobaczymy maksymalnie -1 stopni. Wraz ze zmierzchem zrobi się jeszcze zimniej, na wschodzie i w górach temperatura spadnie nawet do -10 stopni.

Gdzie chwyci silny mróz? Sprawdź najlepsze prognozy na Pogoda Interia

Nie inaczej zapowiada się również Boże Narodzenie - w ciągu dnia ma być słonecznie, ale stosunkowo chłodno, od -1 stopnia na południu kraju do -4 na wschodzie. Noc ponownie bardzo mroźna.

Drugiego dnia świąt możliwe przelotne opady śniegu, jednak tylko na wschodzie i południu Polski. Nastąpić ma odwilż, zrobi się nieco cieplej. Na północy kraju termometry wskazać mogą nawet 5 stopni.

Nie będzie białych świąt. Intensywne opady dopiero po 26 grudnia

Zima "jak z obrazka" nastąpi jednak dopiero po świętach. Już 27 grudnia zacznie się chmurzyć, a w większości kraju wystąpić mają opady śniegu do 5 cm. Aura utrzymywać będzie się przynajmniej do sylwestra.

Ta apka mówi, kiedy spadnie śnieg - co do minuty! Wypróbuj nową aplikację Pogoda Interia! Zainstaluj z Google Play lub App Store

Najmocniej mróz ściśnie na początku przyszłego roku, gdzie w ciągu nocy temperatura może spaść nawet do -15 stopni.

Wołodymyr Zełenski w Polsce. Prezydenci odpowiedzieli na pytania dziennikarzy Polsat News