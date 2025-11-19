Atak na Nord Stream. Włoski sąd zdecydował ws. podejrzanego Ukraińca

Adwokat Ukraińca Serhija K. Nicola Canestrini oświadczył, że przyjmuje decyzję Włoskiego Sądu Najwyższego do wiadomości.

Jak zaznaczył, obywatel Ukrainy zostanie przekazany Niemcom w ciągu kilku dni. Canestrini dodał, że ufa, iż jego klient zostanie uniewinniony.

Włochy: Decyzja ws. Ukraińca podejrzanego o atak na Nord Stream

Sąd Najwyższy rozpatrywał sprawę Ukraińca po raz drugi po tym, gdy jego adwokat odwołał się od podjętej 27 października decyzji sądu apelacyjnego w Bolonii, który zgodził się na przekazanie Serhija K. niemieckiemu wymiarowi sprawiedliwości. Wcześniej Sąd Najwyższy odesłał tę sprawę do ponownego rozpatrzenia.

Obrona zapowiedziała wtedy ponowne odwołanie się od tego postanowienia.

31 października osadzony w więzieniu Ukrainiec rozpoczął strajk głodowy, który prowadził przez 11 dni w proteście przeciwko warunkom przetrzymywania i brakowi dostępu do żywności odpowiedniej w jego stanie zdrowia.

Ukrainiec osadzony we włoskim więzieniu. Przerwał strajk głodowy

We wtorek 11 listopada adwokat Ukraińca informował, że Serhij K. przerwał strajk głodowy, który rozpoczął 31 października. Nicola Canestrini wyjaśnił, że jego klient podjął taką decyzję po tym, gdy władze włoskie przekazały mu zapewnienia o pełnym poszanowaniu jego praw, zwłaszcza jeśli chodzi o kwestię odpowiedniego odżywiania, jakiego potrzebuje.

Jak dodał adwokat, mężczyzna podziękował wszystkim za okazane mu w tych dniach wsparcie i solidarność.

49-letni Serhij K., były wojskowy, został aresztowany na podstawie europejskiego nakazu zatrzymania w sierpniu tego roku koło Rimini, gdzie przebywał z rodziną na wakacjach. Mężczyzna podejrzany jest o atak na gazociąg Nord Stream w 2022 roku.

Według strony niemieckiej Serhij K. nie tylko uczestniczył w sabotażu łączącego Rosję z Niemcami przez Morze Bałtyckie gazociągu Nord Stream, ale był także koordynatorem tej akcji.

Konfederacja przeciwko wysyłaniu pieniędzy Ukrainie. Ociepa w ''Graffiti'': Pomagamy ze względu na interes Polski Polsat News Polsat News