Pijany kierowca staranował ogrodzenie kościoła w ścisłym centrum Krakowa. Policja przekazała Interii, że mężczyzna miał 1,68 promila alkoholu we krwi. Jak ustalono, za kierownicą siedział obywatel Ukrainy.

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w niedzielę w samym centrum Krakowa. Kierowca, będący pod wpływem alkoholu, o poranku staranował ogrodzenie kościoła św. Krzyża.

- Kierujący pojazdem wjechał w ogrodzenie świątyni i zawisnął na nim - przekazała w rozmowie z Interią przedstawicielka biura prasowego komendy wojewódzkiej policji w Krakowie.

    Kraków. Pijany kierowca wjechał w ogrodzenie kościoła w centrum miasta

    Jak usłyszeliśmy, czynności na miejscu trwały bardzo długo. Ze wstępnych ustaleń mundurowych wynika, że kierowca miał 1,68 promila alkoholu we krwi. Policjanci musieli czekać, aż mężczyzna wytrzeźwieje, aby móc przeprowadzić z nim stosowne czynności.

    Z przekazanych Interii informacji wynika, że kierowca to obywatel Ukrainy. W zdarzeniu nikt nie został poszkodowany.

    Kościół świętego Krzyża znajduje się w ścisłym centrum Krakowa, położony jest kilkaset metrów od krakowskiego rynku, w sąsiedztwie Teatru Słowackiego i placu św. Ducha.

