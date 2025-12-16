W skrócie Coraz więcej Niemców i Francuzów opowiada się za ograniczeniem pomocy dla Ukrainy, podczas gdy Amerykanie, Brytyjczycy i Kanadyjczycy są skłonni wsparcie utrzymać lub zwiększyć.

W Niemczech narasta także niechęć do przyjmowania ukraińskich uchodźców, a połowa ankietowanych chce ograniczenia ich liczby.

We wszystkich pięciu badanych krajach przeważa przekonanie o konieczności ukarania Rosji za agresję i utrzymania sankcji.

45 proc. Niemców chce zmniejszenia wsparcia dla Kijowa, a 20 proc. uważa, że należy je zwiększyć.

We Francji 37 proc. respondentów opowiada się za ograniczeniem pomocy, a 24 proc. za jej zwiększeniem.

Inaczej jest w Wielkiej Brytanii, gdzie 24 proc. uczestników sondażu uważa, że należy zmniejszyć to wsparcie, a jego zwiększenia chce 31 proc.

Sondaż. Amerykanie, Anglicy i Kanadyjczycy chcą zwiększenia pomocy dla Ukrainy

W USA 37 proc. ankietowanych popiera zwiększenie pomocy dla Ukrainy, a 24 proc. jest przeciwnego zdania. W Kanadzie 35 proc. uważa, że pomoc należy zwiększyć, a 22 proc. - że zmniejszyć.

Wśród Amerykanów, którzy chcą wspierać Kijów, dominują osoby, które głosowały w ostatnich wyborach prezydenckich na Kamalę Harris; ponadto 29 proc. jej wyborców deklaruje, że jednym z najważniejszych powodów, dla których USA powinny to robić, jest ochrona demokracji. Wśród wyborców prezydenta Donalda Trumpa tylko 17 proc. ankietowanych podziela taki pogląd.

Jeśli chodzi o pomoc wojskową, to blisko 40 proc. osób w USA, Wielkiej Brytanii i Kanadzie chce jej zwiększenia, a około 20 proc. respondentów jest temu przeciwnych.

W Niemczech 26 proc. popiera zwiększenie tej pomocy, a 39 proc. jest odmiennego zdania. We Francji 31 proc. ankietowanych opowiada się za jej zwiększeniem, a 30 proc. jest przeciwnych.

Sondaż. Połowa Niemców chce ograniczeń ws. uchodźców z Ukrainy

Niemcy były jedynym krajem, w którym połowa ankietowanych - 50 proc. - uznała, że rząd powinien ograniczyć przyjmowanie ukraińskich uchodźców.

Również połowa pytanych Niemców uznała, że należy ograniczyć wsparcie dla Ukraińców, którzy już znaleźli się w Niemczech.

We Francji 30 proc. ankietowanych uważa, że trzeba ograniczyć przyjmowanie ukraińskich uchodźców, a 25 proc. jest odmiennego zdania.

Wojna w Ukrainie. Państwa chcą ukarania Rosji za agresję

Jednak we wszystkich pięciu krajach respondenci uznali, że Rosję należy ukarać za agresję na Ukrainę i utrzymać nałożone na nią sankcje - pisze Politico.

Badanie przeprowadzono przed szczytem UE, który odbędzie się w Brukseli 18 grudnia. Przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa zapowiedział, że szczyt będzie trwać tak długo, aż liderzy znajdą porozumienie w sprawie finansowania Ukrainy na kolejne dwa lata.

W ramach sondażu przebadano opinie 10 510 osób, w tym co najmniej 2 tys. w każdym kraju.

