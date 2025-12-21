Podkom. Kamil Karbowniczek z zespołu prasowego lubelskiej policji przekazał, że około 1,1 tys. ciężarówek oczekuje w niedzielę na wyjazd z kraju przez przejście z Ukrainą w Dorohusku.

Autokary odprawiane są na bieżąco. - Długość kolejki wynosi 24 km i sięga obecnie między Stołpiem a Janowem - dodał.

Dorohusk. Wielka kolejka tirów do przejścia granicznego z Ukrainą

Na miejscu funkcjonariusze czuwają nad bezpieczeństwem uczestników ruchu. Wzmożony ruch - jak wyjaśnił policjant - związany jest, jak co roku, ze zbliżającym się okresem świąteczno-noworocznym.

Według portalu granica.gov.pl czas oczekiwania do odprawy w Dorohusku wynosi 37 godzin, a w Hrebennem - 12 godzin.

Zaś w Dołhobyczowie i w Zosinie, gdzie odprawiane są ciężarówki poniżej 7,5 tony, kierowcy czekają odpowiednio 16 i dwie godziny.

"Prezydenci i premierzy": 90 miliardów euro pożyczki dla Ukrainy Polsat News