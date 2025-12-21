Sznur ciężarówek do przejścia z Ukrainą. Kolejka na kilka kilometrów

Joanna Mazur

Oprac.: Joanna Mazur

Ponad tysiąc ciężarówek czeka do polsko-ukraińskiego przejścia w Dorohusku. Kolejka tirów ciągnie się przez 24 kilometry. Policja wyjaśnia, że wzmożony ruch ma związek z okresem świąteczno-noworocznym.

Długi rząd ciężarówek ustawionych w kolejce wzdłuż drogi na tle jesiennego krajobrazu z drzewami po obu stronach, po prawej stronie widoczny chodnik i pusta ścieżka
Ogromna kolejka tirów do przejścia z Ukrainą w DorohuskuPolsat News

Podkom. Kamil Karbowniczek z zespołu prasowego lubelskiej policji przekazał, że około 1,1 tys. ciężarówek oczekuje w niedzielę na wyjazd z kraju przez przejście z Ukrainą w Dorohusku.

Autokary odprawiane są na bieżąco. - Długość kolejki wynosi 24 km i sięga obecnie między Stołpiem a Janowem - dodał.

    Dorohusk. Wielka kolejka tirów do przejścia granicznego z Ukrainą

    Na miejscu funkcjonariusze czuwają nad bezpieczeństwem uczestników ruchu. Wzmożony ruch - jak wyjaśnił policjant - związany jest, jak co roku, ze zbliżającym się okresem świąteczno-noworocznym.

    Według portalu granica.gov.pl czas oczekiwania do odprawy w Dorohusku wynosi 37 godzin, a w Hrebennem - 12 godzin.

    Zaś w Dołhobyczowie i w Zosinie, gdzie odprawiane są ciężarówki poniżej 7,5 tony, kierowcy czekają odpowiednio 16 i dwie godziny.

