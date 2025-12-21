Szwedzi wkroczyli na rosyjski statek. Służby nie mówią wszystkiego

Paweł Sekmistrz

Oprac.: Paweł Sekmistrz

Rosyjski frachtowiec Adler zgłosił awarię, nadał sygnał SOS i zacumował na północ od cieśniny Sund w Szwecji. Na pokład statku weszła lokalna Straż Przybrzeżna, policja i służby celne. Przeprowadzono przeszukanie. Międzynarodowe służby podejrzewają jednostkę o transport broni m.in. dla rosyjskich najemników.

Szwedzkie służby weszły na pokład rosyjskiego statku, który zgłosił awarięJOHAN NILSSON / TT NEWS AGENCYAFP

  • Szwedzka Straż Przybrzeżna, policja i służby celne przeszukały rosyjski frachtowiec Adler po jego awarii na wodach Szwecji.
  • Na statku podejrzewanym o transport broni zaangażowane zostały także służby specjalne SAPO oraz prokuratura.
  • Adler należy do firmy objętej sankcjami, a w przeszłości był już wiązany z przewozem broni i amunicji do krajów objętych konfliktami.
Według funkcjonariuszy operacja polegająca na przeszukaniu statku przebiega spokojnie. W sprawę włączono służby specjalne SAPO oraz prokuraturę.

Jak zauważył reporter telewizji SVT John Granlund, specjalizujący się w sprawach bezpieczeństwa, działania władz Szwecji mają związek z ryzykiem działalności hybrydowej lub handlu bronią.

Rzecznik służb celnych Martin Hoglund w rozmowie z Reutersem odmówił ujawnienia, co znaleziono na pokładzie jednostki.

Rosyjski statek w Szwecji. Służby podjęły działania

Według gazety "Sydsvenskan" oficjalnie Adler to zwykły statek towarowy, należy jednak do firmy M Leasing LLC, która znajduje się na listach sankcyjnych w USA i UE.

Ukraiński wywiad podaje na swojej stronie internetowej, że w 2018 roku Adler przewoził rakiety do Chin, a inne statki tego armatora transportowały z Korei Północnej do Rosji amunicję, która miała zostać użyta w wojnie przeciwko Ukrainie.

    Portugalskie media, na które powołuje się "Sydsvenskan", podały we wrześniu, że Adler został odholowany przez portugalskie władze do Algierii, gdyż z powodu sankcji statkowi odmówiono wpłynięcia do portu w Portugalii.

    Podejrzewano wówczas, że statek przewozi broń dla rosyjskich najemników w Afryce.

    Jednostka wypłynęła w połowie tygodnia z portu Bronka pod Petersburgiem. W nocy z piątku na sobotę zakotwiczyła w pobliżu szwedzkiego portu Hoeganaes, nadając wcześniej sygnał SOS i zgłaszając awarię silnika.

    Nie jest jasne, do jakiego portu docelowego płynie Adler ani jaki transportuje ładunek.

