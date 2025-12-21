W skrócie Kreml wyraża gotowość do rozmów z Emmanuelem Macronem, a Pałac Elizejski potwierdza zadowolenie z tej inicjatywy i zapowiada decyzję o dalszych krokach.

Władimir Putin deklaruje otwartość na dialog pod warunkiem wzajemnej woli politycznej, natomiast Macron podkreśla wagę wznowienia kontaktów z Rosją przy zachowaniu przejrzystości wobec Ukrainy i Europy.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski apeluje o konsultacje z liderami europejskimi po rozmowach z przedstawicielami USA, podkreślając, że rosyjskie sygnały pozostają negatywne.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

"Z zadowoleniem przyjmujemy publiczną zgodę Kremla na taki krok. W ciągu najbliższych kilku dni zdecydujemy o najlepszym sposobie postępowania" - przekazało biuro Emmanuela Macrona.

Jak podkreślono, wszelkie dyskusje z Moskwą będą prowadzone z zachowaniem pełnej przejrzystości wobec prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego i krajów europejskich, a celem pozostaje osiągnięcie "solidnego i trwałego pokoju" dla narodu ukraińskiego.

Dojdzie do rozmowy na linii Macron - Putin? Pałac Elizejski zadowolony z odpowiedzi Kremla

W oświadczeniu czytamy, że rosyjska "inwazja na Ukrainę i upór Putina położyły kres wszelkim możliwościom dialogu" w ostatnich trzech latach.

"Obecnie, gdy perspektywa zawieszenia broni i negocjacji pokojowych staje się coraz bardziej klarowna, znów warto rozmawiać z Putinem" - ocenił Pałac Elizejski.

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow poinformował w sobotę późnym wieczorem, że Władimir Putin jest "gotowy do dialogu" ze swoim francuskim odpowiednikiem, "jeśli jest wzajemna wola polityczna".

- Ważne jest chyba, aby przypomnieć co powiedział prezydent Władimir Putin podczas Linii Bezpośredniej (dorocznej konferencji prasowej - red.). Również wyraził gotowość rozpoczęcia dialogu z Macronem - mówił Pieskow.

Emmanuel Macron chce rozmawiać z Władimirem Putinem. "Byłoby pożyteczne"

Emmanuel Macron w piątek po szczycie UE w Brukseli zasygnalizował, że jest gotów na wznowienie dialogu z rosyjskim przywódcą. - Uważam, że byłoby pożyteczne wznowić rozmowy z Władimirem Putinem - powiedział na konferencji prasowej, dodając, że "są osoby, które rozmawiają z Putinem".

Zdaniem AFP była to aluzja do prezydenta USA Donalda Trumpa, który wznowił dialog ze swym rosyjskim odpowiednikiem.

- My - Europejczycy i Ukraińcy - mamy interes w tym, aby znaleźć sposób, aby znowu wejść do tej dyskusji z Putinem we właściwy sposób. Inaczej rozmawiamy między sobą, a negocjatorzy sami rozmawiają z Rosjanami - dodał Macron, zwracając uwagę, że kuluarowe rozmowy nie powinny odbywać się bez udziału krajów europejskich.

Zełenski chce konsultacji z Europą po rozmowach w USA

Co więcej Wołodymyr Zełenski zaapelował w niedzielę o przeprowadzenie szerszych konsultacji z przywódcami krajów europejskich po najnowszych rozmowach między przedstawicielami Ukrainy i USA w Miami na Florydzie.

"Posuwamy się w dość szybkim tempie, a nasz zespół na Florydzie współpracuje ze stroną amerykańską" - zaznaczył, dodając, że "negocjacje są konstruktywne".

"Wiele zależy od tego, czy Rosja poczuje prawdziwą potrzebę zakończenia wojny - nie może to być retoryczna czy polityczna gra z jej strony. Niestety, rzeczywiste sygnały płynące z Rosji pozostają wyłącznie negatywne (...)" - napisał prezydent Ukrainy.

Wołodymyr Zełenski w Polsce. Prezydenci odpowiedzieli na pytania dziennikarzy Polsat News