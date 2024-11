Hiszpański dziennik "El Independiente" - powołując się na piątkowe doniesienia "Rzeczpospolitej" - wskazuje, że we wtorek w Warszawie dojdzie do spotkania szefów dyplomacji Polski , Niemiec i Francji . Celem szczytu ma być omówienie reorganizacji Unii Europejskiej w czasie polskiej prezydencji, rozpoczynającej się 1 stycznia.

Do rozmów ministrów Trójkąta Weimarskiego mają dołączyć także przedstawiciele Włoch i Wielkiej Brytanii. Nie wykluczone, że pojawi się także szef MSZ Ukrainy Andrij Sybiha. Madrycka prasa zwraca uwagę, że w Warszawie zabraknie reprezentacji Hiszpanii, ponieważ minister spraw zagranicznych Jose Manuel Albares leci we wtorek do Rio de Janeiro na szczyt G20.