Ukraina-Rosja. Media: Polska tworzy "front proukraiński". To plan Donalda Tuska

"Zainteresowane polską inicjatywą kraje nordyckie w formacie NB8 (Nordic-Baltic-Eight - red.) żądają od Warszawy więcej szczegółów. Są one bardziej narażone na zagrożenie rosyjskie, a wiele z nich ma tradycję atlantycką. To one należą do krajów mających się na baczności w obliczu powrotu Donalda Trumpa" - zauważa dziennik.