Wybory w USA. Trump kompletuje skład, niepokój w Europie

Tulsi Gabbard to była demokratyczna członkini Kongresu. W czasie swojej kariery spotykała się z Władimirem Putinem , a trzy dni po rosyjskiej inwazji w Ukrainie apelowała, aby Kijów przyjął neutralną pozycję. Zaś obu stronom sporu proponowała "przyjęcie ducha aloha".

"To naprawdę przerażające" - napisała po ogłoszeniu nominacji Nathalie Loiseau . To była francuska minister ds. europejskich, obecnie prawniczka związana z frakcją Odnówmy Europę .

Co ciekawe, swoje obawy wyraził także były współpracownik Andrzeja Dudy oraz ambasador Polski w USA Marek Magierowski . W wywiadzie dla TVN24 ocenił nominowanie Gabbard "bardzo niepokojący sygnałem".

Bruksela. Europa gotowa na nowe wyzwanie? Chodzi o bezpieczeństwo

- Nawet jeśli ci dwaj panowie (Rubio i Waltz - red.) mieliby przyjąć bardziej umiarkowane podejście do Ukrainy, nie zwalnia to UE z obowiązku przygotowania się do zrobienia więcej - podkreślał anonimowo jeden z unijnych urzędników.