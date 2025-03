Media: Rosja gotowa na zawieszenie broni. Padły warunki

Niemal pewne jest, że Moskwa nie zaakceptuje obecności w Ukrainie wojsk z krajów NATO , takich jak Wielka Brytania czy Francja . Wielokrotnie podkreślał to między innymi szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow .

"Pierwsze kroki w kierunku prawdziwego pokoju muszą obejmować zmuszenie jedynego źródła tej wojny, Rosji, do zaprzestania ataków przeciwko życiu " - napisał w mediach społecznościowych.

"Cisza w powietrzu: zakaz używania pocisków rakietowych, dronów dalekiego zasięgu i bomb lotniczych. I cisza na morzu: prawdziwą gwarancją normalnej żeglugi. Ukraina jest gotowa podążać drogą pokoju i to Ukraina dąży do pokoju od pierwszej sekundy tej wojny. Zadanie polega na zmuszeni Rosji do zaprzestania wojny" - dodał Zełenski.