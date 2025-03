Rosja ma propozycje dla Białorusi. Mogą połączyć siły

Rosja zaproponowała Białorusi, że zbuduje na jej terytorium zakłady produkcji dronów - poinformowały rosyjskie i białoruskie media. Jak podano, wytwarzano by w nich do 100 tys. bezzałogowców rocznie. Alaksandr Łukaszenka oświadczył, że jest to "ogromna perspektywa".