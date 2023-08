Trudna sytuacja Ukrainy

"Można się było spodziewać, że w drugim roku rosyjskiej inwazji sytuacja Kijowa stanie się jeszcze trudniejsza" - pisze frankfurcki dziennik, nawiązując do trudnej sytuacji na froncie, gdzie "wojska Putina narzucają Ukraińcom krwawą wojnę na wyniszczenie", a z drugiej strony Moskwa kieruje pociski na silosy zbożowe i obiekty portowe , aby "udusić Ukrainę gospodarczo". "I w tym wszystkim ma się pozostać przyjaznym i okazywać wdzięczność Polsce, nawet jeśli Warszawa nie chce wpuścić ukraińskiego zboża do kraju?" - pyta na łamach "FAZ" Alexander Haneke.

"SZ": Putin chce podnieść cenę

Dziennik "Sueddeutsche Zeitung" ("SZ") zwraca uwagę, że poprzez niszczenie ukraińskiej infrastruktury w czarnomorskich portach prezydent Rosji Władimir Putin chce podnieść cenę za powrót do korytarza zbożowego przez Morze Czarne , zanim (prawdopodobnie w sierpniu) pojedzie do Turcji, która negocjuje między Rosją a Zachodem. Możliwe jest też, że Putin tylko udaje zaangażowanie w negocjacje, a jego jedynym celem jest całkowite zniszczenie kijowskiego eksportu zboża, a tym samym pozbawienie Ukrainy ważnych zasobów finansowych - pisze Florian Hassel. Zaznacza, że dla Kijowa i jego sojuszników nie jest możliwe w krótkim okresie dostarczenie tak wielu systemów obrony przeciwrakietowej , aby odeprzeć wszystkie ataki Rosji.

Zdaniem autora kwestię bezpieczeństwa okrętów eksportujących zboże można by rozwiązać, gdyby prezydent USA Joe Biden zezwolił na eskortę przez amerykańskie okręty wojenne. "Na razie jednak Biden nie jest - niestety - do tego skłonny" - czytamy. "Tylko w ten sposób można by przekonać Putina do ustąpienia (...). Bez działań militarnych Zachodu, także na Morzu Czarnym, Putin będzie dyktował warunki - i to przez wiele lat" - pisze "SZ".