MSZ zaprasza ambasadora Ukrainy

"Ministerstwo Spraw Zagranicznych informuje, że w związku z wypowiedziami przedstawicieli władz ukraińskich do siedziby MSZ został zaproszony Ambasador Ukrainy w Polsce " - podano w komunikacie polskiego resortu spraw zagranicznych.

"Zaproszenie" Wasyla Zwaryczna przez MSZ Polski to ruch na wcześniejsze działania Kijowa .

Ukraińskie MSZ wezwało ambasadora Polski

We wtorek przed południem ukraińskie MSZ przekazało, że na rozmowę wezwany został ambasador RP na Ukrainie Bartosz Cichock i . Wizyta miała dotyczyć wypowiedzi szefa prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcina Przydacza.

Jak podkreślano, "żadne wypowiedzi nie przeszkodzą we wspólnym dążeniu do pokoju".

Mateusz Morawiecki: Wezwanie polskiego ambasadora nigdy nie powinno mieć miejsca

We wtorek wieczorem do wezwania polskiego ambasadora odniósł się na Twitterze premier Mateusz Morawiecki .

"Wezwanie polskiego ambasadora - reprezentanta kraju, który jako jedyny pozostał w Kijowie w dniu inwazji Rosji na Ukrainę, do ukraińskiego MSZ, nigdy nie powinno mieć miejsca. W polityce międzynarodowej, w obliczu toczącej się wojny, biorąc pod uwagę ogrom wsparcia, jakiego Polska udzieliła Ukrainie, takie błędy nie powinny się zdarzać " - napisał.

Wypowiedź Marcina Przydacza ws. ukraińskiego zboża

Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz skomentował kwestię embarga na ukraińskie zboże. - To co najważniejsze dziś, to obrona interesu polskiego rolnika. Jesteśmy w okresie żniw. Polskie zboże musi zostać zebrane, musi zostać zmagazynowane i dystrybuowane po odpowiedniej, godnej cenie - powiedział.