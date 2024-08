Wizyta premiera Modiego przygotuje też grunt pod podróże do Indii najważniejszych polskich polityków, w tym prezydenta Dudy. Spekuluje się także o uczestnictwie indyjskiego przywódcy w przyszłorocznym szczycie Inicjatywy Trójmorza.

Premier Indii spotkał się z Donaldem Tuskiem

O czym prezydent Duda będzie rozmawiał z Modim?

Jak mówi Interii Mieszko Pawlak, szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej , polski prezydent i indyjski premier będą rozmawiali przez ponad godzinę. Mają poruszyć tematy gospodarcze, ale to nie one będą najtrudniejszą częścią rozmów.

Dodaje też, że choć Indie, z racji swojej globalnej pozycji i potencjału piątej co do wielkości gospodarki świata, są dla prezydenta istotne, to Andrzej Duda priorytetowo traktuje bezpieczeństwo Polski. Zarówno w czasie rozmów z prezydentem jak i premierem Narendra Modi usłyszy więc jasne stanowisko Warszawy na temat wojny w Ukrainie i roli Rosji jako państwa-agresora.