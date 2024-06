Prezydent, który składa oficjalną wizytę w Chinach , spotkał się z premierem Li Qiangiem w Wielkim Pałacu Ludowym w Pekinie. Podczas rozmowy przypomniał, że po objęciu urzędu prezydenta, w jedną z pierwszych wizyt zagranicznych udał się właśnie do ChRL.

- Rozpoczynam ostatni rok mojego urzędowania, ostatni rok drugiej kadencji prezydenckiej i cieszę się, że również ta podróż tutaj ma miejsce, bo dla mnie to jest element domknięcia procesu budowania współpracy pomiędzy naszymi państwami - oświadczył Duda.

Chiny. Andrzej Duda mówił o "trudnych sytuacjach wojennych"

Głowa państwa zwróciła również uwagę, że w tym roku obchodzimy 75. rocznicę ustanowienia relacji dyplomatycznych między Polską a Chinami . Jak ocenił, przez cały ten okres były one bardzo dobre.

- Niezależnie od wszystkich wydarzeń i wichrów, które wiały na świecie, różnych zmian - także i zmian ustrojowych, chociażby w Polsce - relacje polsko-chińskie opierały się zawsze na wzajemnym szacunku i wzajemnym uznaniu, co dla mnie jest bardzo ważne. Chciałbym, żeby zawsze takie pozostawały - powiedział Duda.

- Zależy mi ogromnie na tym, żeby wichry historyczne i wszystkie trudne dla nas w Europie sytuacje wojenne, które mają dzisiaj miejsce, aby one nie zaburzyły idei współpracy gospodarczej pomiędzy Polską a Chinami i uczestnictwa Polski w eksporcie chińskich produktów w kierunku Europy, ale także eksporcie polskich i europejskich produktów do Chin - oświadczył Duda.

Głowa państwa podkreśliła zarazem, że Polska jest państwem ulokowanym na skrzyżowaniu szlaków , dlatego "od samego początku prezydentury przywiązywał dużą wagę do idei Pasa i Szlaku" . - Ta podróż ma na celu także promowanie polskich produktów i gospodarki , ale przede wszystkim budowanie więzi międzyludzkich.

Chiny. Premier Li Qiang mówił o wzajemnej przyjaźni

Szef rządu w Pekinie przypomniał, że w 2016 roku Polska i Chiny ustanowiły partnerstwo strategiczne. Jak wskazał, w 2023 roku wymiana handlowa wyniosła 42 mld dolarów. - To dwukrotne zwiększenie w porównaniu do tego, co było osiem lat temu - zauważył Li.