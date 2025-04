Do toalety tylko z kartą pokładową. Nowy system na jednym z europejskich lotnisk

Port lotniczy Madryt-Barajas to pod względem obsłużonych pasażerów piąte największe lotnisko w Europie . W minionym roku skorzystało z niego aż 66,19 milionów podróżnych. Zarządzanie ruchem pasażerskim w tak dużym obiekcie to nie lada wyzwanie.

Dlatego władze lotniska zdecydowały się na wprowadzenie systemu, który ma poprawić obsługę i satysfakcję pasażerów . Do lotniskowej toalety można wejść tylko po okazaniu karty pokładowej. AENA, firma zarządzająca lotniskiem, podkreśla, że ma to ułatwić kontrolę dostępu do niektórych pomieszczeń oraz podnieść poziom ich czystości.

- Lotniska stworzono dla obsługiwania ruchu pasażerskiego i jako takie nie służą do tego, by ludzie w nich mieszkali. AENA oczekuje od służb socjalnych oraz władz Madrytu znalezienia rozwiązania sytuacji, w której znajdują się ci ludzie - dodaje rzecznik prasowy AENA, cytowany przez hiszpańskie media.

Według różnych źródeł na lotnisku Madryt-Barajas regularnie koczuje ok. 500 bezdomnych. Są to głównie obcokrajowcy powyżej 50 r.ż. Trudno się zatem dziwić, że władze portu - nie mogąc doczekać się reakcji miasta - wprowadzają własne rozwiązanie. Obecnie system jest testowany w toaletach rodzinnych w Terminalu 4. Jak podaje jednak hiszpański miesięcznik "Olive Press", wkrótce zostanie wprowadzony na terenie całego lotniska.

Zasadne są również obawy o to, co zrobić w przypadku oczekiwania na podróżnych, których lot się opóźnia. Nawet odprowadzenie osób odlatujących może okazać się problematyczne. Wygląda na to, że lotnisko będzie musiało dopracować testowany system, zanim wdroży go na terenie całego obiektu.