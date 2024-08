"Jestem niezmiernie wzruszony gorącym przyjęciem przez indyjską diasporę w Polsce! Jej energia uosabia silne więzy łączące nasze narody" - napisał na platformie X premier Indii Narendra Modi, który składa wizytę w Polsce.

Odwiedziny premiera Modiego odbywają się w 70. rocznicę nawiązania stosunków dyplomatycznych przez Polskę i Indie. Poprzednia miała miejsce 45 lat temu, gdy nasz kraj odwiedził ówczesny szef rząu Morarji Desai. Reklama

Narendra Modi. Premier Indii z w Polsce. Plan wizyty

Ambasador Indii w Polsce Nagma Mohamed Mallick przedstawiała plan wizyty premiera Indii.

W środę szef indyjskiego rządu ma pojawić się na warszawskiej Ochocie, gdzie znajduje się pomnik Dobrego Maharadży. To symboliczne miejsce pamięci indyjskiego maharadży Jama Saheba Digvijaya Sinhjiego, który podczas II wojny światowej zapewnił opiekę około tysiącowi polskich dzieci ewakuowanych z ZSRR.

Następnie ma złożyć kwiaty także pod pomnikiem upamiętniającym bitwę pod Monte Cassino. Polacy i Hindusi byli częścią koalicji alianckiej m.in. w tej bitwie w 1944 r.

Później premier Modi uda się nieopodal pomnika bitwy o Monte Cassino, gdzie znajduje się tablica pamiątkowa, będąca wyrazem wdzięczności wobec władz i mieszkańców księstwa Kolhapur w Indiach, które w trakcie II wojny światowej przyjęły polskich uchodźców, ewakuowanych wraz z armią gen. Władysława Andersa ze Związku Radzieckiego w 1942 r.

W latach 1943-1948 w Kolhapurze przebywało ok. pięć tysięcy polskich uchodźców. Tablica z napisami po polsku i angielsku została odsłonięta w 2017 roku. Reklama

W czwartek jak poinformowała indyjska ambasador - premier Indii ma spotkać ma się też z przedstawicielami polskich firm działających w Indiach.

Także na czwartek, jak przekazała ambasador Indii, premier Modi ma zaplanowane spotkanie z byłym wicepremierem i byłym ministrem finansów, ekonomistą Leszkiem Balcerowiczem.

Premier Indii w Polsce. Wiceszef polskiego MSZ odpowiada na pytania dziennikarzy

Później premier Indii Narendra Modi w czwartek spotka się m.in. z premierem Donaldem Tuskiem i prezydentem Andrzejem Dudą.

Wiceszef polskiego MSZ Władysław Teofil Bartoszewski był pytany przez dziennikarzy, jakie są główne tematy, które polski rząd planuje omówić z rządem Indii.

- Po pierwsze chcemy podpisać strategiczne partnerstwo, mamy takie strategiczne partnerstwo z Koreą (Południową), z Japonią i z Chinami. I najwyższy czas, żebyśmy mieli takie kompletne porozumienie (z Indiami), które obejmuje de facto wszystko, ponieważ są to regularne kontakty polityczne, kontakty dyplomatyczne, kontakty biznesowe, kontakty naukowe oraz w sferze kultury - powiedział wiceszef MSZ.

- Narendra Modi to jest pierwszy premier Indii, który przyjeżdża do wolnej Polski, a nie do komunistycznej, która już wtedy się waliła, to był późny Gierek, to był już rozpad systemu - zwrócił uwagę Bartoszewski. Reklama

Dodał, że dzisiaj Polska jest 21. gospodarką świata, Indie - piątą. - Nareszcie zaczynamy mieć właściwy poziom stosunków politycznych i dyplomatycznych - powiedział Bartoszewski. Dodał, że Indie dostrzegły, że Polska jest szóstą gospodarką w UE i chcą się wznieść na inny poziom współpracy politycznej i gospodarczej.

- Mówimy o współpracy w sektorze rolniczym, sektorze IT, sektorze bezpieczeństwa, w sektorze nowych technologii, zwłaszcza technologii proekologicznych, a co więcej Indie są bardzo rozwinięte w przemyśle kosmicznym - powiedział wiceszef polskiej dyplomacji.- Chcemy również rozszerzać turystykę do Indii, LOT będzie planował nowe loty w tamtym kierunku - dodał wiceszef MSZ.

Premier Indii w Polsce. Rozmowy ws. wojny na Ukrainie

Mówiąc o wymiarze międzynarodowym wizyty Modiego, Bartoszewski powiedział, że Polska przybliża Indiom nasz sposób widzenia na temat wojny na Ukrainie.

- Tłumaczymy naszym przyjaciołom z Indii, że mamy do czynienia z pierwszą imperialną, kolonialną wojną w XXI wieku. Tłumaczymy, że Rosjanie chcą po prostu przywrócić sobie byłą kolonię. I to jest argument, który przemawia do wyobraźni Indii, bo Indie 77 lat przestały być kolonią - powiedział Bartoszewski. Reklama

Pytany był też jakie będzie znaczenie wizyty Modiego na Ukrainie. - Będzie to miało znaczenie, ponieważ to pokazuje, że Ukraina jest postrzegana jako niepodległe, suwerenne państwo przez rozmaite kraje, które może nie graniczą z nią, ale premier Modi jedzie tam podkreślić, że to jest jeden z równoprawnych członków ONZ i jedzie tam spotkać się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. To symbolicznie i wizerunkowo ma duże znaczenie, jest to bardzo pozytywny ruch - podkreślił wiceszef MSZ .

Po wizycie w Polsce premier Indii uda się do Kijowa.

-----

