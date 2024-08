Narendra Modi w Polsce. Premier Indii z partnerstwem strategicznym

Zaplanowane na czwartek podpisanie porozumienia o wszechstronnym partnerstwie strategicznym - podobnym do tego, który Polska zawarła wcześniej z Chinami - ma być wstępem do nowego etapu relacji Delhi i Warszawy.

Premier Indii w Polsce. Historyczna wizyta

Podczas środowego briefingu dla mediów wiceminister spraw zagranicznych Władysław Teofil Bartoszewski podkreślił, że to pierwszy pobyt indyjskiego premiera "w wolnej Polsce".

- Poprzednia podobna wizyta miała miejsce 45 lat temu, a od tego czasu oba kraje przeszły głęboką transformację. Najwyższy czas na to, by przyspieszyć dynamikę wzajemnych relacji - stwierdził minister. Wśród obszarów współpracy wymienił gospodarkę, w tym przemysł węglowy, kosmiczny i farmaceutyczny.

Wizyta Narendry Modiego. Andrzej Duda może polecieć do Dehli

Jak dowiedziała się Interia, w listopadzie do Indii ma polecieć polska misja gospodarcza. Ze źródeł w Pałacu Prezydenckim wiadomo też, że trwają rozmowy na temat podróży do Delhi prezydenta Andrzeja Dudy. Miałoby do niej dojść na początku przyszłego roku. Z kolei premier Narendra Modi ma otrzymać zaproszenie na odbywający się w Warszawie kwietniowy szczyt Inicjatywy Trójmorza.