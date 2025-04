Park narodowy w ogniu. "Front pożaru ma 300 metrów, trwa walka"

Jednocześnie leśnicy przypominają, że wypalanie traw jest prawnie zakazane. Osobom, które się na to zdecydują, może grozić areszt, ograniczenie wolności lub grzywna nawet do 30 tys. zł. Jeśli zaś dojdzie do zagrożenia mienia, życia lub zdrowia ludzkiego, można trafić do więzienia na 10 lat.