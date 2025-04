Papież Franciszek spotkał się w wielkanocną niedzielę z wiceprezydentem USA J.D. Vance'm - poinformowało watykańskie biuro prasowe. To spotkanie nie było pewne do ostatniej chwili. W sobotę Vance został przyjęty przez sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej kardynała Pietro Parolina.

Jak dodano, było to krótkie prywatne spotkanie, które stało się okazją do wymiany życzeń w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego.

W sobotę przed rzymskim Koloseum doszło do protestu turystów, którzy, mimo dokonanej wcześniej rezerwacji i zakupu biletów, nie zostali wpuszczeni do amfiteatru. Został on zamknięty dwie godziny wcześniej, ponieważ miał tam przybyć J.D. Vance. Ostatecznie przyjechała tylko jego żona.