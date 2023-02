Andrzej Duda w Londynie. "Rozmawialiśmy o szczegółach szczytu NATO"

- To były bardzo dobre rozmowy. Premier nie miał wątpliwości, po co się spotykamy. To była nasza pierwsza bezpośrednia rozmowa - powiedział prezydent podczas konferencji po spotkaniu z szefem brytyjskiego rządu.

Andrzej Duda podkreślił, że Polska stoi w przede dniu ważnych wydarzeń. Wymieniał tu przyjazd prezydenta USA Joe Bidena oraz szczyt Budapesztańskiej Dziewiątki. - Podziękowałem premierowi za udział w koalicji czołgowej dla Ukrainy. Wielka Brytania przekazała swoje Challengery, a to bardzo sprawne i nowoczesne czołgi - oznajmił i dodał, że z obsługi czołgów ukraińscy żołnierze szkolą się m.in. na terenie Polski.

Prezydent zadeklarował, że wraz z Wielką Brytanią Polska chce uczestniczyć w koalicji państw wspierających powojenną odbudowę Ukrainy. - Pod tym względem jesteśmy kluczowym krajem tranzytowym, więc nasz udział w tym procesie jest czymś oczywistym - podkreślił.

- Rozmawialiśmy o szczegółach przed szczytem NATO - powiedział Duda i zaznaczył, że celem Polski jest wynegocjowanie wzmocnienia sił szybkiego reagowania. - Chcemy, żeby więcej sprzętu Sojuszu było zgromadzone na wschodniej flance. My oczywiście także dbamy o własne bezpieczeństwo i chcemy, abyśmy to my mogli sami o nie dbać, ale wsparcie sojuszników jest dla nas bardzo ważne i jesteśmy za nie wdzięczni - oświadczył.

Zdaniem głowy państwa należy zgromadzić takie siły NATO w Polsce, aby działały odstraszająco na wszystkich potencjalnych przeciwników. - Trzeba postawić tamę rosyjskiemu imperializmowi, a to wzmocnienie wschodniej flanki byłoby właśnie taką tamą - oznajmił.

Joe Biden w Polsce. Duda o obecności Zełenskiego

Odnosząc się do potencjalnej obecności Wołodymyra Zełenskiego w Warszawie podczas wizyty Joe Bidena w Polsce, prezydent powiedział: - Jeżeli będzie taka potrzeba to przybędzie, ale jest to przede wszystkim jego decyzja osobista i kwestia względów obiektywnych związanych z obroną Ukrainy.

Prezydent ocenił, że Joe Biden wygłosi w Warszawie przemówienie, które będzie słuchać cały świat. - To będzie odpowiedź na to, co opowiada Władimir Putin. To widoczny znak gwarancji bezpieczeństwa - podkreślił. - Potencjał Stanów Zjednoczonych jest ogromny, dlatego ta wizyta ma poważne znaczenie. Będziemy rozmawiać na pewno o zwiększeniu obecności amerykańskich jednostek wojskowych w Polsce, a także o innych płaszczyznach współpracy, które chcielibyśmy rozwijać - zaznaczył prezydent.

Andrzej Duda spotka się z Karolem III

Przed spotkaniem z premierem Rishi Sunakiem prezydent złożył wieniec na Polish Air Force Memorial - pomniku, upamiętniającym polskich lotników, walczących w szeregach alianckiego lotnictwa w trakcie II wojny światowej.