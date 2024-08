Solingen. Policja zatrzymała 15-latka, Olaf Scholz reaguje

Głos w sprawie zabrał również Olaf Scholz . Szef niemieckiego rządu przekazał w mediach społecznościowych, że " atak w Solingen to straszne zdarzenie ", które jest "bardzo przykre".

"Właśnie rozmawiałem telefonicznie z burmistrzem Solingen Timem Kurzbachem. Opłakujemy ofiary i wspieramy ich rodziny" - napisał kanclerz po godzinie 10 w sobotę. "Życzę poszkodowanym szybkiego powrotu do zdrowia. Sprawca musi zostać szybko złapany i ukarany z pełną surowością prawa" - dodał.

Minister spraw wewnętrznych Niemiec Nancy Faeser poinformowała z kolei, że organy bezpieczeństwa robią wszystko, co w ich mocy, aby ująć sprawcę i ustalić okoliczności ataku. "Policja Nadrenii Północnej Westfalii ma wszelkie wsparcie rządu federalnego. Jestem w stałym kontakcie z szefem MSW tego landu Herbertem Reulem i naszymi służbami" - podkreśliła.

Solingen. Napastnik zbiegł, trwa obława

Do ataku w Solingen doszło w piątek wieczorem podczas festynu z okazji 650-lecia miasta. Policja otoczyła rynek, na którym zgromadziło się wiele tysięcy ludzi . Nad miastem krążyły helikoptery . Ostatecznie napastnikowi udało się zbiec z miejsca przestępstwa. Trwa obława.

Występujący w tragicznym momencie muzyk o pseudonimie Topic przekazał w mediach społecznościowych, że został szybko poinformowany o zdarzeniu, ale organizatorzy poprosili go o kontynuowanie występu , "aby uniknąć wywołania masowej paniki".

Ostatecznie władze zwróciły się do niego, by przerwał koncert, "ponieważ napastnik wciąż był na wolności". "Ukryliśmy się w pobliskim sklepie" - napisał Topic w mediach społecznościowych. Ratusz odwołał pozostałą część imprezy, która miała trwać do niedzieli.