Polski mistrz świata skazany. Stał na czele "gangu przecinaczy plandek"

Paweł S. to mistrz świata U23 w kolarstwie przełajowym z 2010 roku. Na drugim stopniu podium stanął wówczas jego brat - Kacper. Następnie obaj zostali zdyskwalifikowani na kilka lat za stosowanie dopingu. Nigdy nie przyznali się do winy.

35-latek już na początku śledztwa przyznał się do przestępczej działalności i splądrowania ponad 10 ciężarówek , które zatrzymywały się na stacjach benzynowych przy autostradach w Saksonii. Złodzieje rozcinali plandeki i zabierali towar z naczep. Łupem gangu padły m.in. klocki Lego, odkurzacze, telewizory i turbosprężarki do Mercedesów. Skradziony towar był sprzedawany do Rosji i Ukrainy. Wszystkie szkody wyceniono na około 170 tys. euro.

Niemcy. Były mistrz świata na czele "gangu przecinaczy plandek". To Polak

Sąd zdecydował o karze czterech lat więzienia dla Pawła S.. Polak może jednak pojechać do Polski, by odwiedzić rodzinę, jeśli wpłaci kaucję w wysokości 50 tys. euro. Na wolności pozostanie do czasu otrzymania wezwania do zakładu karnego na terenie Niemiec.