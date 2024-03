Siergiej Andriejew, aktywnie realizujący propagandę Kremla, nawiązywał m.in. do tego, jakie zmiany nastąpiły po rozpoczęciu "specjalnej operacji wojskowej" (w taki sposób przedstawiciele państwa-agresora nazywają wojnę rozpoczętą przez Rosję w Ukrainie - red.), żaląc się na stosunki dyplomatyczne, które od tego czasu miały "ucierpieć". W wywiadzie dyplomata nie zająknął się jednak na temat działań strony rosyjskiej .

Ambasador Rosji wprost. "Naszych obywateli czeka wstrząs"

Mówiąc o trudnościach, jakie napotykają rosyjscy obywatele, którzy chcą przyjechać do Polski, wskazał, że "od września 2022 r. władze kraju zakazują obywatelom Rosji wjazdu na swoje terytorium w celach turystycznych, prywatnych, biznesowych, kulturalnych i sportowych". - Zwykłemu obywatelowi Federacji Rosyjskiej trudno tu przyjechać, w przeciwieństwie do obywateli Polski, którzy mogą swobodnie podróżować do Rosji - oznajmił.