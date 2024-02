Siergiej Andriejew, rosyjski ambasador w Polsce, został wezwany we wtorek do siedziby polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Jak przekazał Wroński, spotkanie zostało zorganizowane z inicjatywy wiceministra Marka Prawdy. - Wezwał go do wyjaśnienia okoliczności śmierci Aleksieja Nawalnego, wielkiej postaci rosyjskiej demokracji skazanej w bardzo podejrzanym procesie na 19 lat bardzo ciężkiego więzienia - mówił rzecznik resortu.