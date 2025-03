Trump stawia Rosji ultimatum. Prezydent USA zagroził cłami

Oprac.: Dagmara Pakuła Aktualizacja

Donald Trump w wywiadzie dla telewizji NBC zapowiedział nałożenie dodatkowych ceł na całą rosyjską ropę, jeśli nie dojdzie do zawarcia porozumienia w sprawie Ukrainy. Prezydent USA przekazał też, że planuje rozmawiać z Władimirem Putinem w nadchodzącym tygodniu. Trump wyraził przy tym swoje niezadowolenie co do stosunku rosyjskiego przywódcy do prezydenta Ukrainy.