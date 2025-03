- To było grubo powyżej 50km/h - mówi Interii pan Janusz, mieszkający nieopodal, po czym dodaje: - Ale nie oni pierwsi tyle tu jechali . Nie ma "ograniczników prędkości", tu jest czasem jeden ryk silnika.

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca stracił panowanie nad autem . Dwie osoby zginęły na miejscu, natomiast do szpitala trafiło sześć osób. Pięć z nich już z niego wyszło, jedna pozostaje na obserwacji - słyszymy od nadkom. Ewy Czyż, rzeczniczki prasowej Komendy Miejskiej Policji w Chełmie.

To, co najbardziej wstrząsnęło funkcjonariuszami, to liczba osób jadących autem. - W pięcioosobowej toyocie było dziesięć osób - doprecyzowuje Czyż.