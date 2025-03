Co w przypadku osób, które mają prawo do dwóch świadczeń (na przykład z ZUS i KRUS)? Przysługuje im prawo tylko do jednej trzynastki .

Jednak w tym momencie pojawia się pytanie - ile to jest netto? Zależy to od konkretnego przypadku. Osobom, których emerytura nie przekracza 2500 zł brutto miesięcznie, z dodatkowego świadczenia zostanie potrącona 9-procentowa składka zdrowotna. Oznacza to, że otrzymają one 1558,83 zł netto.