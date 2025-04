Amerykański prezydent opublikował o 15:35 polskiego czasu wpis na platformie Truth Social, w którym nawiązał do obecnej sytuacji dotyczącej negocjacji pokojowych w sprawie wojny w Ukrainie.

Trump stwierdził, że Władimir Putin nie miał żadnych argumentów do ostrzeliwania rakietami celów cywilnych w ostatnich dniach. "To sprawia, że myślę, że może on nie chce zatrzymać wojny, po prostu mnie zwodzi i trzeba sobie z nim poradzić w inny sposób" - napisał, sugerując, że rozważa kwestie dotyczące systemu bankowego i sankcji wtórnych.