- Jest to też kwestia r ozwoju gospodarczego , podnoszenia naszego poziomu życia. Żebyśmy mogli to robić, musimy mieć ku temu odpowiednie warunki w naszym otoczeniu - zauważył.

W opinii Dudy postawa Franciszka zmierzała do tego, by "nie eskalować" konfliktu. - Ci, którzy są winni zbrodni, powinni za nie odpowiedzieć. Ale musi też być miejsce, do którego można przybyć, można usiąść i rozmawiać. Bez tego wojny nie da się zakończyć. Myślę, że o to Ojcu Świętemu chodziło - argumentował prezydent.