KO wybiera pomiędzy dwoma politykami - ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim a prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim . " Ciekawe, jak wy byście zagłosowali? Kolejność alfabetyczna" - napisał Donald Tusk do załączonej ankiety.

W niedzielę rano do sondażu premiera odniósł się Sikorski.

Prawybory w KO. Tusk przeprowadza sondę. Sikorski nie kryje zadowolenia

Do wpisu Radosław Sikorski załączył także zrzut ekranu, na którym widać dotychczasowe wyniki ankiety. Wskazują one, że do tej pory 65 proc. internautów opowiada się za wyborem ministra spraw zagranicznych na kandydata Koalicji Obywatelskiej w wyborach prezydenckich. Z kolei na Rafała Trzaskowskiego głos oddało 35 proc. użytkowników serwisu X.