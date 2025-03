Łukasz Ż. oskarżony. To sprawca wypadku na Trasie Łazienkowskiej

Prokuratura poinformowała, że 17 marca do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia trafił akt oskarżenia przeciwko Łukaszowi Ż. Wskazano, że doszło do zmiany opisu i kwalifikacji zarzucanego czynu.

Jak czytamy w komunikacie prokuratury, w związku ze zmianami w opisie i kwalifikacji czynu, podejrzany Łukasz Ż. nie przyznał się do jego popełnienia .

Za przestępstwo, które się mu zarzuca, grozi kara od 5 do 30 lat pozbawienia wolności.