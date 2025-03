"117 dowodów". Zełenski wskazuje na "wyraźny sygnał"

"Zeszłej nocy na naszym niebie pojawiło się kolejnych 117 dowodów na to, jak Rosja kontynuuje przeciąganie tej wojny" - przekazał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, odnosząc się do zmasowanego ataku wrogich dronów. Znaczna część bezzałogowców została zniszczona, jednak niektóre z nich trafiły m.in. w infrastrukturę cywilną. W ocenie Zełenskiego to wyraźny sygnał, że "Moskwa nie zamierza dążyć do prawdziwego pokoju".