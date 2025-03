Od połączenia się Facebooka i Instagrama w 2012 roku, czyli dwóch wielkich platform społecznościowych, kultura wizualna zmieniła się nie do poznania. Nie wyobrażamy sobie dzisiaj życia bez zdjęć i filmów wideo, które robimy od rana do nocy.

Na koniec ubiegłego roku zasoby sieci były w posiadaniu 14,3 biliona zdjęć. Przewiduje się, że do 2030 będzie ich przynajmniej 30 bilionów .

Przeciętna Europejka i Europejczyk wrzuca do sieci prawie pięć zdjęć dziennie . Amerykanie ponad 20 . Powszechności dostępu do nowoczesnych urządzeń i aplikacji nie towarzyszy niestety świadomość odpowiedzialności za ochronę wizerunku i wielu innych danych osobowych.

Największą cenę zapłacą za to najczęściej uprzedmiatawiani - dzieci i młodzież . Twarze dzieci i ich obecność są doskonałym tłem dla poprawy wizerunku osobistego biznesmenów, aktywistów, polityków, rodziców i opiekunów. Idealnie wspierają też sprzedaż produktów i usług, promują placówki, kluby i przedsiębiorstwa.

Inni rodzice prowadzący na swoich mediach społecznościowych działalność komercyjną i promujący niezliczoną liczbę produktów chwalą się, że ich kilkuletnia córka pomimo choroby dzielnie pozowała do zdjęć na tle mebli ogrodowych jednej z firm.

Innym dzieci służą za ścianki do promocji usług szkoleniowych, książek, porad i wielu innych usług. Często ich sprzedaż ma zresztą miejsce w szkołach i przedszkolach, w których organizowane są spotkania autorskie i eksperckie. Te ostatnie warunkowane są często zakupieniem danej publikacji. Profile autorów/autorów wypełnione są zdjęciami uśmiechniętych dzieci .

Jakkolwiek nie oceniać intencji organizatorów, to dzieci są w tym przypadku darmowym środkiem do zarobkowania. Niestety, dopuszczają do tego - mniej lub bardziej świadome tego mechanizmu - dyrekcje placówek.