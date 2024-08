Konfederacja wybrała swojego kandydata do walki o fotel prezydencki

Choć przedstawiciele Konfederacji od kilku miesięcy zapowiadali organizację prawyborów, które wyłonią kandydata ugrupowania w wyborach prezydenckich, to jednak ostatecznie zmieniono decyzję. Wyboru nie dokonają członkowie i sympatycy ugrupowań wchodzących w skład koalicji, a najwyższe władze.

Te ustaliły, że kandydatem będzie prezes partii Nowa Nadzieja Sławomir Mentzen.

- Kandydatem Konfederacji w nadchodzących wyborach będzie najpewniej prezes partii Nowa Nadzieja, który został dziś poparty przez Krzysztofa Bosaka. To bardzo dobra decyzja wicemarszałka, w duchu odpowiedzialności za rozwój formacji - podkreślił Krzysztof Rzońca, potwierdzając doniesienia. Reklama

- Musimy iść szeroko i budować stabilne ugrupowanie na polskiej prawicy. Prezes Mentzen jest gotowy stanąć do rywalizacji w tych wyborach. Przygotowywał się do tego momentu od dłuższego czasu - dodał.

Wybory prezydenckie 2025. Krzysztof Bosak o prawyborach "na całej prawicy"

Kilkadziesiąt minut wcześniej wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak, napisał w mediach społecznościowych, że dobrym rozwiązaniem mogłaby być organizacja prawyborów skupiających wiele ugrupowań prawicowych. Jeśli jednak taka opcja nie uzyska poparcia, wówczas, oficjalnie poprzez Sławomira Mentzena.

"Wczoraj grupa publicystów i profesorów wezwała do organizacji prawyborów na całej prawicy. Jeśli wszyscy na opozycji wejdą w ten projekt to jestem gotów do rywalizacji. Zwycięstwo i silny mandant od wyborców dawałby miejsce w II turze i szanse na zwycięstwo z kandydatem PO" - stwierdził Bosak.

"Natomiast w wariancie rywalizacji wielu prawicowych kandydatów w I turze będę namawiał władze Konfederacji do wystawienia Sławomira Mentzena jako kandydata na prezydenta, a sam skupię się na obowiązkach wicemarszałka Sejmu i lidera partii. Dziękuję za wszystkie głosy zachęcające mnie do startu i proszę o zaufanie, że to najwłaściwsza decyzja, pozwalająca utrzymać jedność i rozwój Konfederacji" - dodał. Reklama

Kim jest Sławomir Mentzen?

Sławomir Jerzy Mentzen to polski polityk, prezes partii Nowa Nadzieja. 37-latek z wykształcenia jest ekonomistą, ma również dyplom licencjacki z fizyki teoretycznej. W 2015 roku uzyskał stopień doktora nauk ekonomii.

Działalność polityczną rozpoczął w 2007 roku, kiedy to wstąpił do Unii Polityki Realnej. Kolejnym ugrupowaniem do którego przeszedł m.in. wraz z Januszek Korwin-Mikkem była partia KORWiN, w której sprawował funkcję prezesa okręgu toruńskiego i przewodniczącego rady naukowej.

W 2019 wszedł w skład koalicji Konfederacja, z której wystartował w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Został także członkiem rady liderów ugrupowania i był autorem programu gospodarczego.

15 października 2022 roku został wybrany na prezesa partii KORWiN, po rezygnacji dotychczasowego lidera Janusza Korwin-Mikkego. Niedługo później ogłosił przemianowanie partii na Nową Nadzieję.

W wyborach parlamentarnych w październiku 2023 roku kandydował jako lider Konfederacji z okręgu warszawskiego. W głosowaniu uzyskał 101 269 głosów, co dało mu mandat posła X kadencji. Reklama

-----