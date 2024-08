Według "Rz" Janusz Korwin-Mikke , były członek rady liderów Konfederacji , który po wykluczeniu z niej tworzy ugrupowanie KORWiN, złożył w Sądzie Okręgowym w Warszawie wniosek o ustanowienie kuratora dla Konfederacji . Polityk twierdzi, że "władze Konfederacji są nielegalne". "Nie on jeden. To skutek sytuacji prawnej w partii" - pisze "Rz".

Kurator może przejąć władzę w Konfederacji

Jak tłumaczy gazeta, Konfederacja, która 25 lipca obchodziła piątą rocznicę wpisania do ewidencji partii politycznych przez Sąd Okręgowy w Warszawie, powinna do tego dnia zorganizować swój pierwszy kongres. Statut partii głosi bowiem, że "kongres zwołuje rada liderów co najmniej raz na pięć lat".